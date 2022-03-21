Ощадбанк начал беспроцентное кредитование аграриев для проведения посевной

Государственный Ощадбанк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей начинает кредитовать аграриев для проведения ими посевной кампании 2022 года.

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Как говорится в сообщении финучреждения, украинские сельхозпроизводители смогут получить до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией, а кредитная ставка на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены составляет 0%.

Аграриев призывают обращаться в отделения Ощадбанка или в контакт-центр для микро-, малого и среднего бизнеса по телефону 0-800-219800 для консультаций и получения финансирования посевной кампании.

Напомним также, что в конце прошлой недели о начале льготного кредитования производителей сельхозпродукции объявил другой госбанк - ПриватБанк.

Деньги в сумме до 5 миллионов гривен в нем можно получить имея лишь госгарантию в 80% от суммы займа, а от 5 до 50 миллионов - в случае дополнительного залога в виде сельхозтехники на оставшиеся 20%.

Как заявил до этого премьер-министр Денис Шмыгаль, государство намерено потратить на реализацию программы беспроцентного кредитования аграриев для посевной 25 миллиардов гривен.

Отметим при этом, что уже сейчас в Офисе президента называют целью Украины в этом году собрать хотя бы 70% от прошлогоднего урожая. В 2021 же году в Украине был собран максимальный урожай в истории страны: зерновых и зернобобовых культур – более 84 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com