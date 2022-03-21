Ощадбанк розпочав безвідсоткове кредитування аграріїв для проведення посівної

Державний Ощадбанк у рамках урядової програми підтримки сільгоспвиробників починає кредитувати аграріїв для проведення ними посівної кампанії 2022 року.

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Як йдеться у повідомленні фінустанови, українські сільгоспвиробники зможуть отримати до 80% забезпечення кредитів державною гарантією, а кредитна ставка на період воєнного стану та протягом першого місяця після його припинення чи скасування становить 0%.

Аграріїв закликають звертатися до відділень Ощадбанку або до контакт-центру для мікро-, малого та середнього бізнесу за телефоном 0-800-219800 для консультацій та отримання фінансування посівної кампанії.

Нагадаємо також, що наприкінці минулого тижня про початок пільгового кредитування виробників сільгосппродукції оголосив інший держбанк – ПриватБанк.

Гроші в сумі до 5 мільйонів гривень у ньому можна отримати, маючи лише держгарантію в 80% від суми позики, а від 5 до 50 мільйонів - у разі додаткової застави у вигляді сільгосптехніки на 20%.

Як заявляв до цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава має намір витратити на реалізацію програми безвідсоткового кредитування аграріїв для посівної 25 мільярдів гривень.

Зазначимо, однак, що вже зараз в Офісі президента називають метою України цього року зібрати хоча б 70% від торішнього врожаю. У 2021 році, нагадаємо, в Україні було зібрано максимальний урожай в історії країни: зернових та зернобобових культур – понад 84 млн тонн, олійних – 22,6 млн тонн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com