Рада призначила нового голову Мінагрополітики України

Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила рішення призначити Миколу Сольського на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

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Про це повідомила прессекретар фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

За це рішення проголосували 294 народних депутатів. Сольський – народний депутат від партії "Слуга народу". Раніше він очолював Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

На цьому ж засіданні Рада звільнила Романа Лещенка з посади голови Мінагрополітики. За звільнення Лещенка з посади міністра проголосував 321 депутат.

За день до цього, 23 березня, ЗМІ повідомили, що Лещенко сам подав у відставку, причини звільнення наразі невідомі.

Саме Мінагрополітики несе відповідальність за посівну компанію, яка вже розпочалася в Україні. В умовах війни посівна особливо важлива, чому Лещенко пішов з посади в такий відповідальний момент і чи це було особисте його рішення, наразі достовірно невідомо.

Нагадаємо, Лещенко очолював міністерство з 17 грудня 2020 року. З початку російсько-української війни він уже зробив низку важливих заяв щодо АПК. Зокрема, Лещенко повідомив, що український уряд розробляє план з експорту зерна в інші країни, щоб запобігти глобальній світовій продовольчій кризі.