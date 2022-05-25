Один из наиболее загруженных пограничных переходов в Украине будет работать круглосуточно

Работа железнодорожного пограничного перехода Вадул-Сирет – Дорнешты (Румыния), начиная с 24 мая, будет осуществляться круглосуточно.

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Такая информация была обнародована во время онлайн-совещания с железнодорожными перевозчиками Румынии, передает Rail.insider.

Также планируется определить график передачи вагонов каждому из перевозчиков по указанному переходу. В частности, представитель одного из румынских перевозчиков CER Fershped заявил, что его компания готова принимать поезда ночью. В то же время в результате роста объемов украинских перевозок из-за пограничных переходов с Румынией на станции Вадул-Сирет встал вопрос с нехваткой кадров, в том числе агентов коммерческих. В настоящее время штат расширен и продолжается обучение персонала. Также рассматривается вариант командировки на станцию специалистов из Одесской железной дороги.

"Меры призваны ускорить обработку и передачу вагонов на переходе Вадул-Сирет - Дорнешты, ныне являющегося лидером по времени простоя вагонов. По состоянию на 22 мая сюда следуют более 5 тысяч вагонов, а расчетное время ожидания на границе составляет 39 суток. Для зерновозов это значение в несколько раз больше", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется перевод в круглосуточный режим работы персонала еще одной станции на границе с Румынией - Дякове.

Напомним, ранее стало известно, что "Румынские железные дороги" (CFR) в ближайшее время намерены отремонтировать железнодорожные пути у границ с Украиной для обеспечения грузовых перевозок.