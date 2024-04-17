Країни G7 розглядають декілька варіантів передачі Україні заморожених російських активів: що пропонують

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Єллен закликала Конгрес США схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

"Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі", — заявила вона, висловивши занепокоєння, що Росія може надихнутися внутрішньою суперечкою в США та інших країнах щодо подальшої допомоги Україні.

Єллен підкреслила, що питання конфіскації заморожених російських активів буде обговорюватися на зустрічі Великої сімки (G7) розвинутих економік у середу, 17 квітня.

За словами очільниці Мінфіну США, наразі обговорюється низка можливостей, від прямого арешту активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні кроки Європейського Союзу щодо відокремлення процентного доходу від заблокованих активів.

Натомість високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США повідомив Reuters, що Україна не зможе отримати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи будуть арештовані.

За даними видання, одна з найбільш дієвих пропозицій, що розглядаються, полягає в тому, щоб країни G7 витягли відсотки із заморожених російських активів, щоб використовувати їх як забезпечення позик або облігацій, випущених для допомоги Україні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив Reuters, що цього тижня зустрінеться з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими офіційними особами G7, підкресливши необхідність єдності G7 щодо будь-якого підходу, який буде обраний.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві є міцна основа для арешту російських активів, але Німеччина та Франція висловили занепокоєння щодо будь-якого такого кроку через те, що він може створити небезпечні прецеденти. Натомість використання відсотків від активів як забезпечення позик чи облігацій не вимагатиме арешту активів.

Єллен підкреслила, що західні офіційні особи своєю чергою оцінюють ризики, пов’язані з будь-яким таким кроком, включаючи погрози Росії помстою, але висловила впевненість, що їх можна пом’якшити.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Також Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.

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