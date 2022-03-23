Кабмин добавил сельхозтехнику, запчасти и оборудование для сельхозработ в перечень товаров критического импорта

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров критического импорта, включив в него необходимую аграриям сельхозтехнику, запчасти, оборудование для сельскохозяйственных работ. Речь идет о тракторах, сельхозмашинах, грузовиках, седельных тягачах, опрыскивателях, оросительном оборудовании, сеялках, всей почвообрабатывающей технике, цистернах и т.д.

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Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

В первый же день войны Кабмин Постановлением №153 от 24.02.2022 утвердил перечень товаров критического импорта, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, а также всех товаров, необходимых для подготовки к весенне-полевым работам.

С этого момента этот перечень обновлялся уже 11 раз, чтобы Нацбанк мог обеспечивать постоянное осуществление трансграничных валютных платежей за операции по импорту товаров, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту.

"Параллельно все время мы добавляли критические группы товаров для нужд сельхозпроизводителей. Во время последнего обновления правительство включило в перечень необходимую аграриям с/х технику и запчасти, оборудование для с/х работ (тракторы, с/х машины, грузовики, седельные тягачи, опрыскиватели, оросительное оборудование, сеялки, всю почвообрабатывающую технику, цистерны), удобрения, препараты и тому подобное", – отметил министр агрополитики Роман Лещенко.

Полный обновленный список доступен по ссылке.

"Задача Минагрополитики – обеспечить бесперебойные поставки в Украину всех позиций, гарантирующих украинцам продовольственную безопасность. И мы над этим работаем каждый день. Приближаем нашу победу, которая обязательно будет за нами", – резюмировал министр.

Отметим, из-за войны у стартовавшей весенней посевной кампании в этом году будет особый режим – фермеры опасаются попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов.

Кроме того, российские захватчики целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику украинских аграриев. Такие действия оккупантов ставят под угрозу проведение посевной кампании в весенний период.