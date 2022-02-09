Украина снабжает продовольствием 400 миллионов людей во всем мире и это не предел, — Минагрополитики

В настоящее время Украина — один из главных поставщиков продовольствия в мире. Наша страна обеспечивает едой 400 миллионов людей в разных странах, не считая населения Украины. Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Роман Лещенко.

"Мы все более уверенно претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 миллиарда населения мира", — отметил глава Минагрополитики.

По его словам, еще в 2000-х годах Украина поставляла продовольствие только 40 миллионам человек в мире. При этом за последние годы украинский АПК начал стремительно развиваться.

В 2021 году прирост производства сельского хозяйства показал результат в 14,4%. Компании, занимающиеся отгрузкой агропродукции на внешние рынки, остаются основными экспортерами. Из общего украинского экспорта доля продукцию АПК превышает 40%.

"В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики – более 10%", — подчеркнул Лещенко.

Инфографика: Facebook Лещенко

В то же время Украина остается страной с сырьевой экономикой. Это означает, что в нашей стране производится и экспортируется больше сырья, чем продукции с добавленной стоимостью. Эксперты считают, что это сильно тормозит темпы развития украинской экономики.

Кроме того, несколько секторов АПК переживают период стагнации, если не упадка. В частности, в последние годы в Украине все больше сокращается поголовье крупного рогатого скота, в результате чего молока для переработки становится все меньше.

Кроме того, наблюдается значительное увеличение импорта свинины в Украину, что свидетельствует об упадке отрасли свиноводства.

На самом деле основным локомотивов украинского агропромышленного комплекса остается растениеводство. И рекордный урожай зерновых по итогам 2021 года подтверждает это.