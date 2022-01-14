"Пока Украина остается страной с сырьевой экономикой, мы не станем успешными", — глава КМЭФ Юрий Пивоваров

Украина закончила 2021 год с критично низким показателем роста экономики в 3%, хотя в Кабмине обещали все 4,6%. Всемирный банк ухудшает прогнозы по Украине касательно роста в 2022 году, а инвесторы предрекают высокую инфляцию. Почему Украина продолжает отставать от стран-соседей, что нужно сделать с экономикой нашей страны для того чтобы она начала расти и какую роль в этом должно играть государство – об этом Delo.ua поговорило с Юрием Пивоваровым, главой Киевского международного экономического форума, который уже 8 лет подряд собирает в Украине лучших мировых экономистов и бизнесменов.

Юрий, вы с командой 8 лет реализовываете один из крупнейших в Восточной Европе экономических форумов. О каких трендах в мире и Украине шла речь в 2021?

— Центральной темой Форума стала "Мир в эпоху радикальных перемен". Что и как поменялось в мире вследствие пандемии Covid-19. И что мы можем сделать, чтобы сформировать лучшее будущее в бизнесе, стране, обществе и мире.

Например, сегодня сильно изменилось отношение к вопросам здравоохранения, и здоровье стало важной темой на повестке дня.

Дальше — логистические цепочки изменились, появилась необходимость часть производств перенести из Китая в Европу. Причины очевидны: карантин и повышение стоимости поставок в разы. Вопрос переноса производств актуален даже для сильных экономик мира. А для Украины — это потенциальная возможность.

Также говорили о климате. Этот вопрос важно учитывать в стратегии развития и страны, и отдельного бизнеса. Зеленая экономика все больше влияет на доступ к финансам и глобальным рынкам.

Отдельный фокус был на теме лидерства. Сегодня нужно иметь не одного, а команду лидеров, способную внедрять изменения. И команда должна постоянно обучаться, быть адаптивной, следить за трендами.

Говоря об экономике, интересно услышать вашу позицию. Согласно госстата рост украинской экономики составляет 3%, а не на уровне заложенных в госбюджет 4,6% в начале 2021. Что не позволяет нам достигать запланированных результатов, видите ли вы перспективы для улучшения ситуации?

— Рост экономики на уровне 3-4% не удовлетворителен для нашей страны. Мы должны расти на 7-8% в год, чтобы хотя бы приблизиться к темпам развития стран-соседей. Медленный рост связан с тем, что мы до сих пор остаемся страной с сырьевой экономикой. И это не позволит нам сделать прорыв и стать сильной и успешной страной. Мы радуемся тому, что в этом году Украина собрала рекордный урожай. Цены растут, и наши аграрии успешно продают все зерно на экспорт, вместо того, чтобы перерабатывать его в Украине и экспортировать уже готовый продукт. Получается, мы продаем зерно и скоро будем покупать муку, которую произвели из нашего зерна. Это путь в никуда.

Поэтому важно менять специализацию нашей экономики. А именно: создавать условия для развития промышленности, производить продукты с добавленной стоимостью и экспортировать их. Так мы сможем усилить в разы экономику Украины.

По данным Минэкономики, объем экспорта украинских товаров достиг уровня довоенного 2011 года. По итогам первого полугодия 2021 положительное сальдо торгового баланса составило свыше $413 млн. (в 6 раз больше, чем в 2020). Что по вашему повлияло на восстановление показателей экспорта в 2021 году и за счет чего мы могли бы быстрее увеличивать экспорт над импортом?

— К счастью, для Украины ситуация на мировых рынках сырья была благоприятная. Основной прирост экспорта обеспечили металлурги и аграрии. Приток валюты помог стабильности курса гривны и позволил не упасть экономике в кризис. Но, к сожалению, сырьевой экспорт не дает достаточного роста ВВП, в целом. А для того, чтобы играть на глобальном рынке готовой продукции, особенно высокотехнологичной, надо понимать, что там действуют другие правила.

На мировом рынке конкурируют не компании, а государства и их системы. То есть не Boeing конкурирует с Airbus, конкурируют европейская и американская экономические системы. Так, страны создают специальные условия и стимулы для экспорта — льготные процентные ставки, частичные компенсации инвестиций или финансирование продвижение товара на экспорт.

Например, если вы что-то экспортируете из Турции, вся ваша рекламная кампания, участие в выставке продукции датируется и оплачивается государством для того, чтобы вы успешно продавали товар на мировом рынке. Так делают многие страны.

Чтобы увеличивать объем экспорта над импортом, важно развивать производства в Украине, экспортировать готовую продукцию, а не сырье. А для этого нужно принять и реализовать ряд законопроектов и инструментов. Например, экспортно-кредитное агентство. Оно начало работать в Украине несколько лет назад, но пока нет достаточного пула контрактов, где они бы страховали и кредитовали наших экспортеров, помогая им завоевывать мировые рынки.

В 2021 году приняли закон о так называемых "инвестнянях". По-вашему, действительно ли он сможет значительно улучшить историю с инвестиционным климатом в Украине?

— Инвестиционный климат в Украине меняется медленно. На каждом КМЭФ мы говорим о том, что можно сделать для привлечения инвестиций в экономику. Закон об инвестнянях — один из инструментов, который только начал работать в нашей стране и предполагает некоторые налоговые льготы для инвесторов. Но если посмотреть на Польшу, Словакию или Турцию, там государство компенсирует из бюджета до 50% инвестиций, финансирует создание рабочих мест и инфраструктуру, компенсирует процентные ставки по кредитам, дает льготы по налогам, импортным таможенным пошлинам. В этом мы пока проигрываем. И большие корпорации, выбирая, где разместить свое новое производство и создать рабочие места, чаще всего, к сожалению, выбирают не Украину.

Помимо закона про инвестняни важно подключать другие инструменты. Недавно наш парламент принял законопроекты, которые дают льготы для производств в индустриальных парках. Речь об инвестиционных, налоговых и таможенных льготах. Также приняли закон про локализацию. Он предусматривает преференции в госзакупках для украинских производителей. Важно, чтобы продукция производилась на территории Украины, из украинского сырья, украинскими работниками. Такие механизмы работают давно в Европе и Америке. А теперь и в нашей стране. Данные законопроекты — хорошее дополнение к инвестняням. Это движение в правильную сторону — развития экономики страны.

Недавно в Офисе президента заявили, что они готовят большой проект по стимулированию секторов экономики с высоким уровнем локализации. На ваш взгляд, на какие сектора необходимо обратить внимание в первую очередь?

— Я абсолютно уверен в том, что государство должно создавать фокус. В Европе есть так называемая 3S — Smart Specialisation Strategy, это стратегии "умной специализации". Каждая страна и даже регион специализируется на определенных отраслях для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. В Украине есть много таких отраслей — машиностроение, авиастроение, космическая отрасль, IT, химия, агропереработка, кибербезопасность. Важно, чтобы государство стимулировало экспортно-ориентированные отрасли, которые создают и продают продукцию с добавленной стоимостью не только на внутреннем рынке, но и максимально ориентируются на внешний рынок.

На КМЭФ в этом году между совладельцем Новой почты Владимиром Поперешнюком и депутатом Дмитрием Киселевским произошел спор. Бизнес в лице Поперешнюка считает, что государства вообще не должно быть в развитии экономики, а Киселевский напротив выступает за обязательный контроль со стороны государства над бизнесом. Спор ничем не закончился, но на чью сторону тогда стали вы? Какой должна быть роль государства в развитии экономики?

— Это, в целом, большая дискуссия между двумя экономическими школами во всем мире. Одна сторона считает, что именно свободная рука рынка развивает экономику, и чем меньше государство вмешивается, тем лучше. А другая сторона показывает, что развитие страны обеспечивается государственной стратегией и инструментами.

От украинского бизнеса часто можно услышать, что государство не нужно, лучше бы никто не вмешивался. Но каждый год на КМЭФ мы показываем кейсы успешного взаимодействия государства и бизнеса.

В целом, оба подхода имеют право на жизнь, но применяются они на разных стадиях развития государства. Прежде, чем стать сильными такие страны, как Англия, Китай, США использовали протекционистские инструменты, чтобы защитить и стимулировать своих производителей и свою экономику. Когда страны становятся богатыми и успешными, производят конкурентную продукцию, для них выгоден свободный рынок, минимальные ограничения, открытая торговля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в третьем квартале 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 4,8 млрд долларов. Какова роль украинского бизнеса, как он может влиять на рост и развитие экономики?

— Привлечение инвестиций, выход на новые рынки интересует бизнес все больше. Я регулярно говорю о том, что, если Украина хочет создать условия, чтобы появились современные компании, нужно менять свой mindset. Это и высокий уровень доверия, и надежная и прозрачная работа правительственных институций. Также это вопрос знаний, технологий, обмена опытом. К сожалению, наш бизнес часто не имеет достаточно опыта и знаний, чтобы работать с международными инвесторами. Не понимает глобальные тренды, куда идут деньги. В последние годы большое развитие получили все проекты, связанные с экологией и климатом. Это то, что волнует всю планету. Триллионы долларов в мире будут идти на то, чтобы сделать промышленность более экологичной.

Понимание таких трендов, знание, как работать с международными корпорациями — это одна из важнейших задач, которую решает наша команда, организовывая такие форумы, как Киевский международный экономический форум, Форум инновационных производств и U Tomorrow Summit. Последний — это новый международный саммит про инновации в бизнесе, технологии, венчурные инвестиции, стартапы. Это важно, так как обмен опытом и знаниями с зарубежными спикерами, инвесторами и корпорациями помогает нашему бизнесу интегрироваться в мировую экономику на равных правах.