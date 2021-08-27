Экономика 50 минут назад

В Кабмине хотят создать в каждой области крупные предприятия и снабдить их инвестнянями

Главам ОГА хотят поручить найти инвестора и сопровождать реализацию инвестиционного проекта в режиме "инвестиционной няни"

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль подготовил распоряжение в адрес министров, глав областных и Киевской городской государственной администрации по созданию или восстановлению не менее одного производства с количеством работников более 500.

Этот документ пока не утвержден, сообщил глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк в Facebook.

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документ обнародованный нардепом железняком

В документе министрам и главам ОГА даются поручения по:

- разработке инвестиционного проекта со значительными инвестициями для указанного предприятия с целью выработки конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке продукции;

- поиску инвестора и сопровождению реализации инвестиционного проекта в режиме "инвестиционной няни".

Согласно этому распоряжению, чиновники должны отчитываться о реализации этих задач в Минэкономики ежемесячно до 5 числа.

Напомним, в декабре 2020 года Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон об инвестиционных нянях.

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Согласно документу, инвесторы могут рассчитывать на поддержку, если вкладывают деньги в промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку мусора, туризм, образование, медицину, спорт.

Проектом со значительными инвестициями считается тот, инвестиции в который составляют не менее 20 млн евро.

По данным Государственной службы статистики, падение капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2021 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В частности, за первый квартал 2021 года освоено 78,179 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя, а также территорий Луганской и Донецкой областей). При этом главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные деньги предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.

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