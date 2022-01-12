Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 3,2%

Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году – до 3,5%. В 2021 году этот показатель оценивается в 3,4%.

Об этом говорится в январском обзоре Global Economic Prospects, тогда как в октябре эксперты ВБ ожидали увеличения украинской экономики в 2022 году 3,5%, а в следующем на 3,7%.

Отмечается, что совокупный рост ВВП в Восточной Европе (Украина, Беларусь и Молдова), по прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, снизившись более чем вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

"Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине и влияние экономических санкций на экономику Беларуси, которая, как ожидается, сократится в 2022 году (согласно данным ВБ, на 2,8% — Delo.ua). Если предположить, что геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году", — говорится в обзоре.

По мнению экспертов ВБ, долгосрочные перспективы роста ВВП сдерживаются вялой динамикой реформ, которая тормозит конкуренцию и развитие частного сектора.

"Усиление геополитической напряженности, которое, возможно, будет сопровождаться дополнительными санкциями и приведет к дополнительному давлению на финансовые рынки, остается ключевым риском ухудшения ситуации в регионе ЕЦА", — указывают также они.

В частности, регион может быть дестабилизирован эскалацией конфликта в Украине или между Кыргызстаном и Таджикистаном; усилением политической напряженности в Боснии и Герцеговине; вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном; наплывом мигрантов на белорусско-польскую границу либо же вызовами, связанными с потоками в страны региона беженцев из Афганистана.

В то же время в соседней с Украиной Польше ожидается рост ВВП в 2022 году на уровне 4,7%, в Молдове — 3,9%, а в России лишь 2,4%. Наибольший же рост экономики среди стран макрорегиона ожидается в новом году в Черногории и Узбекистане (5,6%), Грузии (5,5%), Таджикистане (5,5%), Хорватии (5,4%) и Венгрии (5%).

В США же Мировой банк прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 3,7%, а в 2023-м — на 2,6%, в еврозоне, соответственно, на 4,2% и на 2,1%, в Китае — на 5,1% и 5,3%, в Индии — на 8,7% и 6,8%, в Японии — на 1,7% и 1,2% соответственно.

Отметим при этом, что в ноябре аналитики американского банковского холдинга J.P. Morgan резко ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,5% до 2,3%, однако сохранили прогноз роста в 2022-м на уровне 5%. В свою очередь аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины до 3,5% в 2021 году, а в 2022 году — до 3,4%.

Национальный банк Украины в конце октября пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году, ухудшив его с 4% до 3,8%, учитывая длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ.

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