Экономика 60 минут назад

Oxford Economics ухудшил прогнозы по росту ВВП Украины

Эксперты считают, что на росте ВВП негативно скажется пандемия коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Аналитики Oxford Economics ухудшили ожидание роста реального ВВП Украины до 3,5% в 2021 году с 4% в августовском прогнозе, а также прогноз роста экономики в 2022 году — до 3,4% с 3,5%.

"Мы снизили наш прогноз роста ВВП на 2021 год с 4% до 3,5%, чтобы отразить четвертую волну COVID-19, которая может затормозить восстановление в четвертом квартале. Украина регистрирует около 20 тыс. новых случаев COVID в день — это самый высокий показатель с начала пандемии", — сообщается в обзоре.

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Как отмечают специалисты, в октябре в Украине резко возросла суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения.

В то же время аналитики ожидают роста номинального ВВП в 2021 году до $196,2 млрд по сравнению с $155,5 млрд в 2020 году, а в 2022 году — до $219 млрд.

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По их мнению, в 2022 году экономика может вырасти на 3,4% при прогрессе с вакцинацией.

Что касается дальнейших ожиданий, то Oxford Economics прогнозирует рост экономики Украины на 2,8% в 2023 году, 4% — в 2024 и 4,1% — в 2025 году.

Средняя годовая инфляция в 2021 году ожидается на уровне 9,7% с последующим снижением в 2022 году до 8,1%, в 2023 — до 5,4%, в 2024 и 2025 годах — 5%.

Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачи Национального банка по возвращению инфляции в коридор 5% (+/-1%).

Эксперты считают, что высокая инфляция заставит Нацбанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре, несмотря на то, что он дал понять, что предпочитает не усиливать денежно-кредитную политику в текущем цикле.

При этом в прогнозе отмечается, что рост глобальных инфляционных рисков в 2022 году может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки.

По оценкам Oxford Economics, Украина нарастит экспорт товаров на 22,6% в этом году, хотя в следующем экспорт снизится на 11,8%, а в дальнейшем возобновит рост на 5,3% в 2023, на 4,4% — в 2024 году и на 5,2% — в 2025 году.

Импорт товаров в Украину по итогам этого года вырастет на 18,4% с последующим спадом на 3,7% в 2022 году, но вернется к росту в 2023 году — на 3,4%, в 2024 — на 2,7%, в 2025 году — на 3,7%.

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Дефицит текущего счета Oxford Economics оценивает в этом году на уровне 0,7% ВВП с последующим углублением в следующие годы: до 2,8% ВВП — в 2022 году и 2,5% ВВП — в 2023 году.

Среднегодовой курс гривни в 2021 году ожидается на уровне 27,3 грн за доллар США, в 2022-м — 28,7 грн, в 2023-м — 29,4 грн.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году рост валового внутреннего продукта составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса.

Однако Международный валютный фонд не так оптимистичен и прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,5%.

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