Импорт свинины в Украину увеличился в четыре раза

За первый месяц 2022 года наблюдается значительное увеличение импорта свинины в Украину. Так, за январь было импортировано 6,62 тысячи тонн свинины, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Динамика импорта свинины за последние 2 года свидетельствует о том, что объемы импорта мяса в январе увеличиваются в каждом году:

2020/2021 – ↑ 4 раза;

2021/2022 – ↑ 2,7 раза.

В структуре импорта мороженая свинина занимает 30% (1,9 тысячи тонн), а свежая или охлажденная свинина – 70% (4,6 тысячи тонн). Ключевым экспортером этой продукции остается рынок ЕС:

Дания – 3 160 т;

Нидерланды – 1103 т;

Бельгия – 954 т;

Испания – 364 т;

Польша – 720 т.



Увеличение импорта в январе вызвано следующими факторами:

с 1 января обновляется импортная квота для ЕС, предусматривающая беспошлинный ввоз продукции (20 тысяч т в год);

цены на рынке свинины в ЕС остаются стабильно низкими с октября и по сегодняшний день по сравнению с украинскими за счет перенасыщения товаром;

медленное "сезонное" понижение закупочных цен после праздников.

"В январе странам ЕС было очень выгодно экспортировать свинину в Украину, но в ближайшей перспективе темпы поставок будут сокращаться, поскольку на внутреннем рынке Украины закупочные цены на живых свиней снижаются. Дальнейший рост импорта можно будет фиксировать ближе к апрелю и весенним праздникам", — прогнозирует Максим Гопка, аналитик УКАБ.

Отметим, исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал Delo.ua, что с конца марта 2022 года ожидается поднятие цен на все виды мяса — это результат систематического подорожания зерновых с ноября 2020 года. Вдобавок экспорт курятины увеличится, а импорт свинины, наоборот, уменьшится.