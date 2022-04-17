Без черешні і з пізньою полуницею: цього сезону врожай ягід знизиться на 30-50%

Виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку зможуть виростити.

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Через понесені втрати внаслідок боїв або окупації територій, де знаходяться ягідні ферми, урожай цього року скоротиться на 30-50% залежно від ягоди.

Про це AgroPortal.ua повідомила президент асоціації "Ягідництво України" Ірина Кухтіна.

За її словами, існує ймовірність того, що цього року черешні не буде, а сезон полуниці розпочнеться пізніше.

"Припускаємо, що цього року черешні взагалі не буде, адже, наприклад, на частині Запорізької області ведуться бої, і вже пропущено той період, коли потрібно було проводити агрономічні заходи. Переміститься за часом сезон полуниці — якщо раніше ягода потрапляла на ринок на кінець квітня і початок травня, то зараз її слід очікувати не раніше кінця травня, адже виробники південних і південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку зможуть виростити. окремі ферми серйозно постраждали, а іноді навіть місцеві жителі сіл мародерили, викопували навіть кущі на полях. Тож дати точну оцінку дуже важко”, - каже Ірина Кухтіна.

Кухтіна зазначила, що, незважаючи на все, українські ягідники борються за майбутній урожай, навіть шукають можливості обробити насадження з використанням дронів для проведення робіт з розмінування полів.

Нагадаємо, що до середини весни поточного року ціни на тепличні помідори з місцевих комбінатів в Україні досягли нової рекордної вартості – від 93 до 112 гривень за кілограм.