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Цены на украинские тепличные помидоры достигли рекордных отметок
Рост цен на помидоры способствовала дорогая логистика и энергоресурсы, а также боевые действия на территории Украины.
К середине весны текущего года цены на тепличные помидоры из местных комбинатов в Украине достигли новой рекордной стоимости - от 93 гривен до 112 гривен за килограмм. Об этом сообщают аналитики EastFruit.
По данным аналитиков нынешний сезон тепличных помидоров в Украине отличается от четырех предыдущих.
Основными причинами позитивной ценовой динамики в данном сегменте на украинском рынке связана с высокой себестоимостью энергоресурсов в Украине, в разы удорожавшую внутреннюю логистику в результате военных действий на территории страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А также оккупацией отдельных территорий и целых отдельно взятых областей, разрушением инфраструктуры производства, авиационными и ракетными ударами по всей территории государства, постепенной девальвацией гривны и высокими ценами на томаты из Турции, которая является главным внешним поставщиком данной продукции в Украину.
Напомним, что по данным Минагро в этом году овощи и рис в Украине будут импортными.