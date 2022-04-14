В этом году овощи и рис в Украине будут импортными, — министр аграрной политики

В Украине есть собственные запасы плодоовощной группы продуктов, но в этом году овощи в стране будут импортные. При этом такая же ситуация будет и с рисом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в интервью «Экономической правде» заявил министра аграрной политики Николай Сольский.

«Овощи по количеству гектаров гораздо дороже. И вот Херсон, Николаев выращивал овощи на поливе. Все системы сейчас на территории, полностью под оккупацией. Очевидно, аграрии в таких условиях не будут уходить в дорогие культуры. Никто их не заставит. И мы их не заставим. Лозунгами здесь не поможешь. Тем более, овощи – это не критическая история», — говорит чиновник.

По его словам, аналогичная ситуация и с рисом. Например, в Килийском районе Одесской области переориентировались на другие культуры этого сезона, чтобы сократить вложения.

«Рис будет заходить в необходимом объеме, но в текущем году будет импортный, как и овощи. Мы совершенно не видим здесь критическую историю. В условиях войны нужно работать с тем, с чем работать легче», — добавил Сольский.

Напомним, Верховная Рада на заседании 24 марта приняла решение назначить Николая Сольского на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.