Цього року овочі та рис в Україні будуть імпортними, — міністр аграрної політики

В Україні є власні запаси плодоовочевої групи продуктів, але цього року овочі в країні будуть імпортними. При цьому така сама ситуація буде і з рисом.

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Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

"Овочі за кількістю гектарів набагато дорожчі. Херсон, Миколаїв вирощували овочі на поливі. Всі системи зараз на території, яка повністю під окупацією. Очевидно, аграрії в таких умовах не йдуть у дорогі культури. Ніхто їх не змусить. І ми їх не змусимо. Гаслами тут не допоможеш. Тим більше, овочі – це не критична історія", – каже чиновник.

За його словами, аналогічна ситуація і з рисом. Наприклад, у Кілійському районі Одеської області переорієнтувалися на інші культури цього сезону, щоб скоротити вкладення.

"Рис заходитиме у необхідному обсязі, але цього року буде імпортний, як і овочі. Ми не бачимо тут критичну історію. В умовах війни потрібно працювати з тим, із чим працювати легше", — додав Сольський.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 24 березня ухвалила рішення призначити Миколу Сольського на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.