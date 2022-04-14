Ціни на українські тепличні помідори досягли рекордних позначок

Зростанню цін на помідори сприяла дорога логістика та енергоресурси, а також бойові дії на території України.

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На середину весни поточного року ціни на тепличні помідори з місцевих комбінатів в Україні досягли нової рекордної вартості — від 93 до 112 гривень за кілограм. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, нинішній сезон тепличних помідорів в Україні відрізняється від чотирьох попередніх.

Основні причини позитивної цінової динаміки в даному сегменті на українському ринку пов'язані з високою собівартістю енергоресурсів в Україні, яка в рази здорожчала внутрішню логістику внаслідок військових дій на території країни.

А також це пов'язано з окупацією окремих територій та цілих окремо взятих областей, руйнуванням інфраструктури виробництва, авіаційними та ракетними ударами по всій території держави, поступовою девальвацією гривні та високими цінами на томати з Туреччини, яка є головним зовнішнім постачальником цієї продукції в Україну.

Нагадаємо, що за даними Мінагро цього року овочі та рис в Україні будуть імпортними.