Из-за войны с РФ украинский экспорт снизился в два раза, импорт — в три раза, — Минэкономики

Министерство экономического развития и торговли заявляет, что из-за войны с Россией экспорт товаров из Украины снизился в два раза, а импорт в Украину снизился в три раза. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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"В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем", — сказано в сообщении.

Согласно ему, объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. В настоящее время главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и растительное масло.

Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.

В течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.

Одновременно из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн тонн товаров на сумму 5,9 млрд долларов, то в марте – 1,6 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь.

В то же время по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева – 32 млн долларов против 26 млн в феврале.

"Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, заблокированные сегодня Россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем. Все это угрожает не только Украине, но и всему миру, ведь наше государство было гарантом продовольственной безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. Правительство оперативно реагирует на эти вызовы. Увеличиваем пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании. Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", — сообщает Минэкономики со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко.