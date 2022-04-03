Через війну з РФ український експорт знизився вдвічі, імпорт — утричі, — Мінекономіки

Міністерство економічного розвитку та торгівлі заявляє, що через війну з Росією експорт товарів з України знизився вдвічі, а імпорт в Україну знизився втричі. Про це повідомляє сайт Мінекономіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш ніж утричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції, натомість обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом", — сказано у повідомленні.

Згідно з ним обсяг експорту України в березні становив 5,97 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. У той час як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю 5,3 млрд доларів. В даний час головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія.

Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плоского прокату впав майже вдесятеро – з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не вироблявся взагалі. Це пов'язано насамперед із фізичним руйнуванням металургійних об'єктів та зупинкою виробництва.

Протягом березня Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Це вчетверо менше, ніж у лютому.

Водночас через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо у лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму 5,9 млрд доларів, то у березні – 1,6 млн тонн вартістю 1,8 млрд доларів. Сьогодні найважливішими статтями імпорту в Україну є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля.

Водночас, за багатьма позиціями товарів із глибоким переробленням обсяг експорту залишився на рівні минулого місяця і навіть збільшився. Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів у лютому) або листи облицювальні з дерева – 32 млн доларів проти 26 млн у лютому.

"Ворог цілеспрямовано підриває економіку нашої держави шляхом блокування вітчизняного експорту. Традиційним шляхом вивезення експортних товарів були порти Чорного моря, заблоковані сьогодні Росією. До того ж окупанти атакують металургійні підприємства та сільськогосподарську інфраструктуру, щоб запобігти відновленню наших можливостей у майбутньому. Все це загрожує не лише Україні, але й усьому світу, адже наша держава була гарантом продовольчої безпеки в низці країн Африки та Близького Сходу. Уряд оперативно реагує на ці виклики. Залишків базових сільськогосподарських культур в Україні достатньо, щоб забезпечувати експорт. Крім того, початок посівної кампанії вселяє стриманий оптимізм на майбутній урожай", — повідомляє Мінекономіки з посиланням на Першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлію Свириденко.