Турция начала расследование происхождения зерна на борту сухогруза "Жибек Жолы"

Турция по просьбе Украины задержала судно под российским флагом "Жибек Жолы" с зерном, следовавшего из Бердянска, и выясняет происхождение груза. Киев считает, что судно участвует в нелегальном экспорте украинского зерна.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Сейчас сухогруз, который задержали местные власти, стоит на якоре в турецком порту Карасу. Он не пришвартовался, не разгрузился и ждет, пока Турция изучает происхождение зерна и курс судна.

По данным Bloomberg, Турция с осторожностью относится к ситуации, поскольку участвует в организации переговоров с ООН, Россией и Украиной по вывозу зерна из украинских портов. Собеседник агентства отметил, что эти переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

О задержании судна "Жибек Жолы" стало известно 3 июля. Судно не смогло зайти в порт Сакарья из-за отсутствия необходимых разрешений. Оно ходит под российским флагом, однако принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Та, в свою очередь, заявляла, что с октября у нее есть договор с российской компанией "Грин-Лайн" о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября.

Арестовать сухогруз Анкару попросил Киев. Украинская власть считает, что сухогруз причастен к нелегальному вывозу украинского зерна. Генпрокуратура Украины написала соответствующее письмо в Минюст Турции, в котором указала, что на борт погрузили около 7 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, что в США остановили нефтяной танкер, следовавший из России.