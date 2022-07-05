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Турция начала расследование происхождения зерна на борту сухогруза "Жибек Жолы"

Турция начала расследование происхождения зерна на борту сухогруза "Жибек Жолы"
Сухогруз "Жибек Жолы"

Турция по просьбе Украины задержала судно под российским флагом "Жибек Жолы" с зерном, следовавшего из Бердянска, и выясняет происхождение груза. Киев считает, что судно участвует в нелегальном экспорте украинского зерна.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Сейчас сухогруз, который задержали местные власти, стоит на якоре в турецком порту Карасу. Он не пришвартовался, не разгрузился и ждет, пока Турция изучает происхождение зерна и курс судна.

По данным Bloomberg, Турция с осторожностью относится к ситуации, поскольку участвует в организации переговоров с ООН, Россией и Украиной по вывозу зерна из украинских портов. Собеседник агентства отметил, что эти переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

О задержании судна "Жибек Жолы" стало известно 3 июля. Судно не смогло зайти в порт Сакарья из-за отсутствия необходимых разрешений. Оно ходит под российским флагом, однако принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Та, в свою очередь, заявляла, что с октября у нее есть договор с российской компанией "Грин-Лайн" о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября.

Арестовать сухогруз Анкару попросил Киев. Украинская власть считает, что сухогруз причастен к нелегальному вывозу украинского зерна. Генпрокуратура Украины написала соответствующее письмо в Минюст Турции, в котором указала, что на борт погрузили около 7 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, что в США остановили нефтяной танкер, следовавший из России.