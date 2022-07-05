Туреччина розпочала розслідування походження зерна на борту суховантажного судна "Жибек Жоли"

Туреччина на прохання України затримала судно під російським прапором "Жибек Жоли" із зерном, що прямував з Бердянська, і з'ясовує походження вантажу. Київ вважає, що судно бере участь у нелегальному експорті українського зерна.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецьких чиновників.

Наразі суховантажне судно, яке затримала місцева влада, стоїть на якорі в турецькому порту Карасу. Він не пришвартувався, не розвантажився і чекає, доки Туреччина вивчає походження зерна та курс судна.

За даними Bloomberg, Туреччина обережно ставиться до ситуації, оскільки бере участь в організації переговорів з ООН, Росією та Україною щодо вивезення зерна з українських портів. Співрозмовник агентства зазначив, що ці переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

Про затримання судна "Жибек Жоли" стало відомо 3 липня. Судно не змогло зайти до порту Сакар'я через відсутність необхідних дозволів. Воно ходить під російським прапором, проте належить казахстанській компанії KTZ Express Shipping. Та, у свою чергу, заявляла, що з жовтня вона має договір з російською компанією "Грін-Лайн" про фрахтування судна без екіпажу на строк до листопада.

Заарештувати суховантажне судно Анкару попросив Київ. Українська влада вважає, що суховантажне судно причетне до нелегального вивезення українського зерна. Генпрокуратура України написала відповідний лист до Мін'юсту Туреччини, в якому вказала, що на борт завантажили близько 7 тисяч тонн пшениці.

Нагадаємо, що в США зупинили нафтовий танкер, який прямував із Росії.