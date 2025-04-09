Чернігівщина отримає 54 модульних зерносховища: яким вимогам мають відповідати аграрії

Мінагрополітики та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розширюють програму надання модульних зерносховищ на Чернігівщину. Область отримає 54 модульні зерносховища, які передасть відібраним сільськогосподарським виробникам.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Модульні зерносховища допоможуть місцевим агровиробникам зберегти врожай і зміцнити стійкість продовольчих систем.

"Розширення програми з надання модульних зерносховищ на Чернігівщину — це не лише про зберігання врожаю, а й про довіру до потенціалу нашого аграрного сектору, який попри війну залишається основою національної економіки та запорукою світової продовольчої безпеки", — зазначивв міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Загалом ФАО, за фінансової підтримки урядів Канади та Японії, передасть 615 модульних зерносховищ сільськогосподарським виробникам у Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Які вимоги до фемерів?

Щоб претендувати на допомогу, фермери повинні обробляти від 200 до 1000 гектарів офіційно зареєстрованих земель у Чернігівській області та активно використовувати їх для сільськогосподарського виробництва. Надані зерносховища допоможуть зберігати власний урожай та зменшити післязбиральні втрати.

Аграрії, які бажають взяти участь у програмі, повинні подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 21 квітня 2025 року.

Раніше подати заявку на участь у програмі мали змогу фермери із Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Фермери зможуть отримати по одному зерносховищу місткістю 1000 тонн на господарство, що дозволить безпечно зберігати урожай для подальшого використання або продажу.

Нагадаємо, ще минулоріч представники Мінагрополітики обговорювали з делегаціями Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) питання підтримки забезпечення українських аграріїв зерновими рукавами та модульними зерносховищами. Аграрії потребують доступних та зручних сховищ для зберігання врожаю.