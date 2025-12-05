У 2025 році фермери семи прифронтових областей отримали 615 модульних зерносховищ

В Україні завершено міжнародну програму, ініційовану Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО), з розподілу 615 модульних зерносховищ. Агропідприємці у 7 областях отримали 615 модульних зерносховищ.

Ця ключова ініціатива 2025 року була спрямована на підтримку фермерів із прифронтових областей, оскільки можливість безпечного зберігання врожаю стала критично важливою для планування нового сезону в умовах, коли частина елеваторних потужностей зруйнована війною.

Завдяки підтримці урядів Канади та Японії, фермери у 7 областях України отримали сучасні модульні сховища місткістю 1 000 тонн кожне. Ці сховища швидко монтуються, не потребують складної техніки та дозволяють уникнути післязбиральних втрат навіть поблизу лінії фронту. Керівниця Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова наголосила, що ці сховища дають українським фермерам те, що сьогодні особливо необхідно у часи війни, – "стабільність і здатність дивитися у майбутнє з надією".

ФАО у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України активно підтримує агросектор з 2022 року. За цей час українським агровиробникам вже було передано понад 37 000 зернових рукавів, 105 комплектів обладнання та 859 модульних сховищ, що дозволило зберегти понад 8 млн тонн зерна. Сталий розвиток інфраструктури для зберігання залишається одним із ключових чинників відновлення аграрного сектору, особливо у прифронтових та нещодавно звільнених районах.

Довідково

Модульні зерносховища – це швидкозбірні, переміщувані, багаторазові конструкції для зберігання зерна (ріпаку, пшениці, тощо) на фермах, що складаються зі стандартних панелей (часто неперфорованих), які утворюють кільце, овал або прямокутник, з покрівлею з ПВХ, що дозволяє безпечно зберігати врожай без капітальних фундаментів та дозволів, і є ефективним рішенням в умовах дефіциту інфраструктури

Нагадаємо, у квітні Чернігівщина отримала 54 модульні зерносховища, які передала відібраним сільськогосподарським виробникам.