Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,73

47,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине построят более 400 зернохранилищ, которые будут отдавать в лизинг фермерам

зерно
Фото: Freepik

Компания AgHoldCo будет реализовывать масштабный проект, в рамках которого планируется построить в Украине более 400 зернохранилищ общей мощностью более 5 млн т одновременного хранения, а также создать интермодальные логистические хабы: сухие порты на границах и сеть перерабатывающих кластеров.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в комментарии Latifundist.com соучредитель проекта AgHoldCo Виталий Скоцик.

Построенные элеваторы будут отдаваться в лизинг.

"Фактически это такой крупный проект, который предусматривает строительство 409 элеваторов для малых фермеров и общин, 24 региональных биокластера, где должно собираться это зерно перерабатываться на биотопливо, комбикорма и многие другие вещи, и три сухих порта", — сообщил Скоцик.

По его словам, во время первого этапа проекта планируется построить 154 элеватора на Правобережной Украине.

Скоцик отметил, что построенные элеваторы через коммунальные предприятия будут отдаваться в лизинг фермерам на 22 года.

Масштабный проект стартует со Львовщины

10 июня Львовская областная государственная администрация, областной совет, Белгский городской совет и AgHoldCo подписали меморандум о начале сотрудничества.

Он предусматривает строительство во Львовской области элеватора, который сможет одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, а также сухого порта.

Финансирование проекта принимает AgHoldCo, Inc при поддержке инвестиционного фонда UAF Partners.

Работы планируют приступить к концу года.

Автор:
Светлана Манько