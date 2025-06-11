В Украине построят более 400 зернохранилищ, которые будут отдавать в лизинг фермерам

Компания AgHoldCo будет реализовывать масштабный проект, в рамках которого планируется построить в Украине более 400 зернохранилищ общей мощностью более 5 млн т одновременного хранения, а также создать интермодальные логистические хабы: сухие порты на границах и сеть перерабатывающих кластеров.

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Как пишет Delo.ua, об этом рассказал в комментарии Latifundist.com соучредитель проекта AgHoldCo Виталий Скоцик.

Построенные элеваторы будут отдаваться в лизинг.

"Фактически это такой крупный проект, который предусматривает строительство 409 элеваторов для малых фермеров и общин, 24 региональных биокластера, где должно собираться это зерно перерабатываться на биотопливо, комбикорма и многие другие вещи, и три сухих порта", — сообщил Скоцик.

По его словам, во время первого этапа проекта планируется построить 154 элеватора на Правобережной Украине.

Скоцик отметил, что построенные элеваторы через коммунальные предприятия будут отдаваться в лизинг фермерам на 22 года.

Масштабный проект стартует со Львовщины

10 июня Львовская областная государственная администрация, областной совет, Белгский городской совет и AgHoldCo подписали меморандум о начале сотрудничества.

Он предусматривает строительство во Львовской области элеватора, который сможет одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерна, а также сухого порта.

Финансирование проекта принимает AgHoldCo, Inc при поддержке инвестиционного фонда UAF Partners.

Работы планируют приступить к концу года.