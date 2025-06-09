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"Друга Barilla": в Украине агрохолдинг строит первую мельницу для переработки пшеницы дурум и макаронную фабрику

В Украине построят первую мельницу для переработки пшеницы дурум
Фото: latifundist.com

Агрохолдинг "Западный Буг" строит первую в Украине мельницу, которая будет специализироваться на переработке пшеницы твердых сортов (дурума). После запуска первой очереди планируется переработка 80 т зерна в сутки.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в интервью Latifundist.com руководитель проекта "Мельница и макаронная фабрика" Владимир Бойчук.

Он отметил, что в 2019 году в агрохолдинге решили перерабатывать то, что выращивают, а в начале 2022 завезли оборудование для производства макарон. Из-за полномасштабного вторжения проект был поставлен на паузу. Возобновили его только в середине 2023 года, а непосредственно строительство уже в 2024 году.

Фото 2 — "Друга Barilla": в Украине агрохолдинг строит первую мельницу для переработки пшеницы дурум и макаронную фабрику
Фото: latifundist.com

Сделать в Украине "вторую Barilla"

Бойчук рассказал, что осенью того года сменили концепцию и   приобрели специальное оборудование для помола твердой пшеницы — дурума. Это будет первая такая мельница в Украине.

По словам Бойчука, специализированная мельница для дурума позволяет получать до 72% семолины — это именно та мука, которая нужна для макарон высшего качества, как на фабриках в Европе.

Фото 3 — "Друга Barilla": в Украине агрохолдинг строит первую мельницу для переработки пшеницы дурум и макаронную фабрику
Фото: latifundist.com

"В сентябре этого года хотим запустить макаронную фабрику и в октябре — мельницу. На сегодняшний день уже готовится к монтажу первая очередь макаронной фабрики", — сообщил он.

Бойчук добавил, что цель компании — сделать в Украине "вторую Barilla" (итальянская пищевая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем макаронных изделий), чтобы по качеству ничем не уступать итальянским производителям.

Фото 4 — "Друга Barilla": в Украине агрохолдинг строит первую мельницу для переработки пшеницы дурум и макаронную фабрику

Инвестиции в 1 млрд грн

Сумма инвестиций "Западного Буга" в проект составляет 1 млрд. грн. Первая очередь будет перерабатывать 80 тонн дурума и 150 тонн мягких сортов пшеницы в сутки. Вторая очередь позволит увеличить мощность еще на 200 тонн для дурума и 300 тонн для мягких сортов.

Агрохолдинг планирует к 2027 году для своей макаронной фабрики 80 тыс. т пшеницы закупать у фермеров и агрокомпаний, а 30 тыс. т собирать с собственных полей.

О "Западном Буге"

"Западный Буг"   — сельхозпредприятие, занимающееся выращиванием зерновых и технических культур. Земельный банк агрохолдинга составляет 65 тыс. га. Основными регионами деятельности Львовская, Черновицкая, Тернопольская и Волынская области.

Согласно аналитической системе   YouControl, бенефициары — Оксана Друль, Валерий Овчарук и Юрий Гладун. Руководитель компании — Василий Коцупир.

Продукцию компания экспортирует в Египет, Саудовскую Аравию, Таиланд, Испанию, Южную Корею, Индонезию, Ливию, Иран, Индию, Бангладеш, Бельгию, Мексику.

Для хранения зерна компания имеет 3 элеватора — Сокальский элеватор, Бродовский элеватор, Бусский элеватор — мощностью одноразового хранения 78 тыс. т.

Компании принадлежит семенной завод в Бродах, производящий 200 т семян в сутки.

Ранее директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский рассказывал, что в Украине в 2025 году построят два предприятия по переработке зерна — на западной Украине будут производить муку, а в Полтавской области — крупы.

Автор:
Светлана Манько