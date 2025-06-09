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"Друга Barilla": в Україні агрохолдинг будує перший млин для переробки пшениці дурум і макаронну фабрику

В Україні побудують перший млин для перероблення пшениці дурум
Фото: latifundist.com

Агрохолдинг "Західний Буг"  будує перший в Україні млин, який спеціалізуватиметься на переробці пшениці твердих сортів (дуруму). Після запуску першої черги планують переробляти 80 т зерна на добу.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив в інтерв'ю Latifundist.com керівник проєкту "Млин та макаронна фабрика" Володимир Бойчук.

Він зауважив, що у 2019 році в агрохолдингу вирішили переробляти те, що вирощують, а на початку 2022-го завезли обладнання для виробництва макаронів. Через повномасштабне вторгнення проєкт поставили на паузу. Відновили його лише в середині 2023 року, а безпосередньо будівництво вже у 2024-му. 

Фото 2 — "Друга Barilla": в Україні агрохолдинг будує перший млин для переробки пшениці дурум і макаронну фабрику
Фото: latifundist.com

Зробити в Україні "другу Barilla"

Бойчук розповів, що восени того року змінили концепцію і придбали спеціальне обладнання для помолу твердої пшениці — дуруму. Це буде перший такий млин в Україні.

За словами Бойчука, спеціалізований млин для дуруму дозволяє отримувати до 72% семоліни — це саме те борошно, яке потрібне для макаронів вищої якості, як на фабриках в Європі. 

Фото 3 — "Друга Barilla": в Україні агрохолдинг будує перший млин для переробки пшениці дурум і макаронну фабрику
Володимир Бойчук. Фото: latifundist.com

"У вересні цього року хочемо запустити макаронну фабрику і у жовтні — млин. Станом на зараз вже готується до монтажу перша черга макаронної фабрики", - повідомив він.

Бойчук додав, що мета компанії - зробити в Україні "другу Barilla" (італійська харчова компанія, яка є найбільшим у світі виробником макаронних виробів), щоб по якості нічим не поступатися італійським виробникам. 

Фото 4 — "Друга Barilla": в Україні агрохолдинг будує перший млин для переробки пшениці дурум і макаронну фабрику
Фото: latifundist.com

Інвестиції в 1 млрд грн

Сума інвестицій "Західного Бугу" в проєкт становить 1 млрд грн. Перша черга перероблятиме 80 т дуруму і 150 т м’яких сортів пшениці на добу. Друга черга дозволить збільшити потужність ще на 200 т для дуруму і 300 т для м’яких сортів. 

Агрохолдинг планує до 2027 року для своєї макаронної фабрики 80 тис. т  пшениці закуповувати у фермерів та агрокомпаній,  а 30 тис. т збирати з власних полів.

Про "Західний Буг" 

"Західний Буг" — сільгосппідприємство, яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельний банк агрохолдингу становить 65 тис. га. Основними регіонами діяльності є Львівська, Чернівецька, Тернопільська та Волинська області.

Згідно з аналітичною системою YouControl, бенефіціари — Оксана Друль, Валерій Овчарук та Юрій Гладун. Керівник компанії — Василь Коцупир.

Продукцію компанія експортує до Єгипту, Саудівської Аравії, Таїланду, Іспанії, Південної Кореї, Індонезії, Лівії, Ірану, Індії, Бангладешу, Бельгії, Мексики.

Для зберігання зерна компанія має 3 елеватори — Сокальський елеватор, Бродівський елеватор, Буський елеватор — потужністю одноразового зберігання 78 тис. т.

Компанії належить насіннєвий завод у Бродах, що випускає 200 т насіння на добу.

Раніше директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розповідав, що в Україні в 2025 році побудують два підприємства з переробки зерна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, а в Полтавській області - крупи.

Автор:
Світлана Манько