Посевная под ударом: удобрения в Украине дорожают из-за конфликта в Иране

В начале марта 2026 г. цены на азотные удобрения в Украине резко выросли. Причиной стало обострение конфликта в Иране и риски перебоев поставок через Ормузский пролив, что повышает расходы фермеров на весенний посев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа.

Как конфликт в Иране бьет по аграриям

Цены на азотные удобрения в Украине существенно повысились: КАС прибавил около 1000 грн за тонну, а карбамид – почти 1500 грн/т. Рост превысил традиционное весеннее повышение цен и был ускорен обострением конфликта в Иране.

Ситуация на Ближнем Востоке шокировала мировой рынок азотных удобрений, ведь через Ормузский пролив проходит значительная часть поставок сырья и готовой продукции. Это заставляет украинских аграриев заблаговременно закупать удобрения во избежание перебоев поставок и дальнейшего подорожания.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие цен будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. При затягивании боевых действий или новых логистических осложнений удобрения могут продолжать дорожать, что значительно повысит расходы фермеров во время весенней посевной. Стоимость удобрений в настоящее время составляет 40–50% переменных затрат на производство зерна, поэтому их удорожание существенно повлияет на рентабельность агрокультур.

По оценкам Rabobank страны Ближнего Востока обеспечивают 44% мировых поставок карбамида, 27% аммиака и около 25% фосфатных удобрений. В настоящее время мировые запасы зерновых и масличных культур остаются высокими, поэтому война в Иране пока влияет на цены преимущественно из-за роста стоимости энергоносителей и фрахта.

Напомним, в Украине стартует весенняя посевная кампания. Из-за морозной и снежной зимы полевые работы в большинстве регионов начнут позже, чем в предыдущие годы. Традиционно первыми в посеянном примут участие Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.