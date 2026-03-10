Посівна під ударом: добрива в Україні дорожчають через конфлікт в Ірані

На початку березня 2026 року ціни на азотні добрива в Україні різко зросли. Причиною стало загострення конфлікту в Ірані та ризики перебоїв постачання через Ормузьку протоку, що підвищує витрати фермерів на весняну посівну.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа.

Як конфлікт в Ірані б’є по аграріях

Ціни на азотні добрива в Україні суттєво підвищилися: КАС додав близько 1000 грн за тонну, а карбамід - майже 1500 грн/т. Зростання перевищило традиційне весняне підвищення цін і було прискорене загостренням конфлікту в Ірані.

Ситуація на Близькому Сході шокувала світовий ринок азотних добрив, адже через Ормузьку протоку проходить значна частка поставок сировини та готової продукції. Це змушує українських аграріїв завчасно закуповувати добрива, щоб уникнути перебоїв постачання та подальшого подорожчання.

Експерти зазначають, що подальший розвиток цін залежатиме від ситуації на Близькому Сході. У разі затягування бойових дій або нових логістичних ускладнень добрива можуть продовжувати дорожчати, що значно підвищить витрати фермерів під час весняної посівної. Вартість добрив наразі становить 40–50% змінних витрат на виробництво зерна, тому їх подорожчання суттєво вплине на рентабельність агрокультур.

За оцінками Rabobank, країни Близького Сходу забезпечують 44% світових поставок карбаміду, 27% аміаку та близько 25% фосфатних добрив. Наразі світові запаси зернових і олійних культур залишаються високими, тому війна в Ірані поки що впливає на ціни переважно через зростання вартості енергоносіїв та фрахту.

Нагадаємо, в Україні стартує весняна посівна кампанія. Через морозну та сніжну зиму польові роботи у більшості регіонів розпочнуть пізніше, ніж у попередні роки. Традиційно першими у посійній візьмуть участь Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.