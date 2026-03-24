Світові ціни на добрива б’ють рекорди: що очікувати аграріям та трейдерам

Що впливає на світові ціни на добрива та як зміняться ціни / Pixabay

Світові ціни на добрива зростають до історичних максимумів через конфлікти на Близькому Сході та блокування ключових транспортних шляхів. Експерти прогнозують подальше подорожчання карбаміду, фосфатів та сульфатів, що вплине на собівартість агропродукції у світі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржи.

Подорожчання добрив: що чекає ринок у 2026 році

Сезон використання добрив вже розпочався, а напруженість на Близькому Сході, де розташовані основні світові виробники та експортери, продовжує впливати на глобальний ринок. Аналіз цінових тенденцій минулого тижня показує, що зростання цін на добрива може продовжитися найближчим часом.

Блокування Перської затоки призвело до подорожчання нафти та добрив, що підвищить собівартість агропродукції та, ймовірно, спричинить зростання цін на зернові та олійні культури.

Найбільше постраждав ринок карбаміду. Іран заборонив його експорт та аміаку, а також атакував заводи з виробництва добрив. Дефіцит поставок з Ірану та Катару на тлі сезонного попиту у США та Європі спричинив різке зростання цін на карбамід.

Місячна заборона РФ на експорт аміачної селітри та підвищення цін на карбамід вплинули на ринок сульфату амонію, ціни на який у Китаї досягли 240–250 $/т FOB.

Китай тимчасово призупинив експорт суперфосфатів та діамонійфосфату, що посилило дефіцит фосфатів на світовому ринку. Ціни на фосфати продовжують рости через невизначеність поставок із Близького Сходу.

Ринок калійних добрив поки стабільний, але зростання вартості фрахту тисне на маржу постачальників. У Китаї ціни знизилися через надлишок пропозиції, тоді як у Бразилії та США спостерігається помірне зростання. Основний чинник — подорожчання поставок через Червоне море.

Ціни на сірчану кислоту, особливо в Америці, також ростуть через логістичні проблеми та дефіцит сірки. Готова кислота починає заміщувати процесинг із сіркою у виробництві добрив, що додатково підтримує підвищення цін.

Нагадаємо, кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів у 2025 році через війну, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%. 

Автор:
Ольга Опенько