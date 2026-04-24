ЕС снял санкции с китайских банков, помогавших России обходить ограничения

Европейский Союз отменил санкции против двух китайских банков, ранее внесенных в ограничительный список за помощь России в обходе торговых санкций. Речь идет о Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее решение обнародованное в официальном журнале ЕС в рамках нового, 20-го пакета санкций против России.

Оба китайских финансовых учреждения попали под санкции летом 2025 года в пределах 18-го пакета ограничений. Тогда Евросоюз обвинил их в содействии обходу действующих санкционных режимов из-за финансовых операций с российскими структурами.

В новом решении ЕС отмечается, что банки приняли меры по закрытию лазейок и прекращению деятельности, которая могла использоваться для обхода санкций. После этого Совет ЕС решил исключить их из санкционного списка.

Вместе с китайскими банками санкции также сняли с трех финансовых учреждений Таджикистана - Dushanbe City Bank, Spitamen Bank и Commerce Bank of Tajikistan.

В то же время, 20-й пакет санкций предусматривает и новые ограничения. В список добавлены четыре банка из других стран: Керемет-банк и Capital Bank of Central Asia из Кыргызстана, Yelo Bank из Азербайджана и Joint Development Bank из Лаоса.

Отдельно ЕС запретил трансакции с 20 российскими финансовыми учреждениями. Среди них Почта Банк, Уральский банк реконструкции и развития, МеталлИнвестбанк и БКС Банк.

Таким образом, Брюссель одновременно усиливает давление на новые каналы обхода санкций и готов снимать ограничения с учреждений, прекративших сотрудничество с Россией.

Напомним, 23 апреля одобрил 20-й пакет санкций против России, содержащий ограничения в отношении "теневого флота", российских банков и лиц, причастных к похищению украинских детей.