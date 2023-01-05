Французький суд призначив слухання в справі по екстрадиції Жеваго на 19 січня

Французький суд в Шамбері призначив чергове слухання в справі з екстрадиції колишнього власника банку “Фінанси і Кредит” Костянтина Жеваго на 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

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На початку слухань суд у Шамбері розглянув прохання адвокатів Жеваго про те, щоб розгляд відбувався за зачиненими дверима. Але після нетривалого обговорення прохання відхилили.

Адвокати та прокурор просили відкласти слухання. Обидві сторони заявили, що їм потрібно більше часу для розгляду справи й судді погодилися.

Адвокат Жевагоса Франсуа Зімере заявив, що оскаржуватиме запит про екстрадицію. Суд ще має вирішити, чи повинен Жеваго тим часом залишатися за ґратами.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку.У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук. У ДБР зазначають, що клопотали про екстрадицію Жеваго перед 38 країнами.

Французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, а 29 грудня Суд міста Шамбері (Франція) попередньо ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена

Тим часом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси і Кредит" та його кредиторів на суму 46 млрд гривень.