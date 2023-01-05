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Французский суд назначил слушание по делу по экстрадиции Жеваго на 19 января

Французский суд назначил слушание по делу по экстрадиции Жеваго на 19 января

Французский суд в Шамбери назначил очередное слушание по делу по экстрадиции бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на 19 января. Об этом сообщает Reuters.

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В начале слушаний суд в Шамбери рассмотрел просьбу адвокатов Жеваго о том, чтобы разбирательство проходило за закрытыми дверями. Но после непродолжительного обсуждения просьбу отклонили.

Адвокаты и прокурор просили отложить слушания. Обе стороны заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, и судьи согласились.

Адвокат Жевагоса Франсуа Зиммере заявил, что будет оспаривать запрос об экстрадиции. Суд еще предстоит решить, должен ли Жеваго тем временем оставаться за решеткой.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ДБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.

Французские правоохранители 27 декабря   задержали   экснардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, а 29 декабря Суд города Шамбери (Франция) предварительно   принял решение   об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена

Между тем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму 46 млрд гривен.

Автор:
Степан Крьока