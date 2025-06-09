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Беспилотники и кибербезопасность: в Минобороны назвали самые популярные учебные курсы для военных в "Армия+"

"Армия+"
Военные активно осваивают новые навыки / Минобороны

Украинские военные проявляют значительный интерес к образовательным курсам в мобильном приложении "Армия+".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Течение современной войны очень стремительно и она меняется буквально каждый день, поэтому важно иметь как можно больше навыков, чтобы быть в контексте. Меня радует, что наши военные готовы получать знания по разным темам и развиваться в профессиональном плане", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она также отметила, что доступны курсы на военную и околовоенную тематику, а их количество будет расширяться. В частности, в скором времени планируется запуск обучения по кибергигиене, что дополнит имеющиеся курсы по информационной устойчивости.

Самые популярные направления обучения

С момента запуска сервиса наибольшей популярностью пользуются следующие курсы:

  • "Беспилотные системы. Основы БпЛА" : его начали более 31 000 пользователей .
  • "Информационная устойчивость: кибербезопасность" : заинтересовал 22 500 военных .
  • "Общая подготовка" : собрал 14 700 участников .

Среди других популярных курсов: основы связи на поле боя, быт в полевых условиях и психологическая подготовка.

А недавнее обучение о финансовой грамотности собрало рекордное количество участников за первый месяц после старта – 9 000 пользователей .

В целом приложение "Армия+" предлагает двенадцать образовательных курсов. Уже 90 000 военных проходят обучение, а 36 000 из них успешно завершили по меньшей мере один курс. Это свидетельствует о высокой эффективности и востребованности цифровых образовательных инициатив в Министерстве обороны.

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Автор:
Татьяна Бессараб