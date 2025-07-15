LG бросает вызов технологическим гигантам в сфере искусственного интеллекта с моделью Exaone Deep

Подразделение исследований и разработки искусственного интеллекта LG AI Research, принадлежащего южнокорейскому холдингу LG Group, представило Exaone Deep — открытую AI-модель, созданную для конкуренции с лидерами индустрии в сфере логического мышления и инференции.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник компания объявила, что ее модель для логического вывода (reasoning) превзошла глобальных соперников – в частности GPT от OpenAI, Gemini от Google DeepMind и китайскую DeepSeek – в тестах по научному пониманию и математической логике.

По словам LG, модель Exaone Deep, базирующаяся на языковой модели Exaone 3.5, демонстрирует поразительную способность к решению сложных задач, глубокое понимание длинных контекстов и точное соблюдение инструкций. На сегодняшний день лишь несколько компаний, включая OpenAI, Google, DeepSeek и Alibaba, разработали собственные AI-модели для инференции — то есть способны не только учиться, но и делать выводы на основе новой информации.

Машинное обучение (ML) – это процесс, при котором ИИ учится на основе данных и алгоритмов, имитируя человеческое обучение. Инференция ИИ – это способность применять полученные знания к новым ситуациям, принимать решения, делать прогнозы и выводы без предварительного обучения на этих данных. LG возлагает большие надежды на Exaone Deep – первую в Корее AI-модель инференции, способную соперничать на равных с глобальными технологическими гигантами, отмечают в компании. Благодаря этой новой модели LG готовится к эпохе так называемого «агентного ИИ» (Agentic AI) — когда искусственный интеллект самостоятельно формирует гипотезы, проверяет их и принимает решения без вмешательства человека.

Мощность и результаты

Все три версии Exaone Deep

Exaone Deep 32B (32 млрд параметров),

Exaone Deep 7.8B (7,8 млрд),

Exaone Deep 2.4B (2,4 млрд)

превзошли основных конкурентов в тестах на математическое мышление.

Exaone Deep 32B показала эквивалентную производительность, имея всего 5% объема модели DeepSeek R1 (671 млрд параметров).

В результатах:

Она набрала 94,5 балла на математическом тесте CSAT — корейском экзамене для поступления в вузы.

И 90,0 баллов на Американской математической олимпиаде AIME 2024.

На AIME 2025 года показала результаты на уровне модели DeepSeek-R1.

Модели 7.8B и 2.4B также заняли первое место в основных бенчмарках в своих категориях:

7.8B – среди «легковесных» моделей,

2.4B – среди моделей для локального использования (on-device).

Все три модели также показали высокие результаты в тестах уровня PhD по физике, химии и биологии. Особенно 7.8B и 2.4B достигли лучших показателей среди глобальных моделей, включая OpenAI o1-mini, демонстрируя высокую эффективность в компактных средах.

Модель также показала силу в кодировании и решении прикладных задач, что открывает широкие перспективы применения в разработке ПО, автоматизации и технических отраслях, требующих высокой точности вычислений.

В общем языковом понимании Exaone Deep получила самый высокий MMLU-показатель (Massive Multitask Language Understanding) среди всех корейских моделей.

Оценки Exaone Deep опубликованы на платформе Hugging Face – глобальной площадке с открытым кодом для ИИ.

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