Украинцы массово скупают маски, спрос на которые вырос в 50 раз, а цены — вдвое

Информация о распространении коронавируса Covid-2019 заставляет украинцев запасаться медицинскими масками, спрос на которые за последние три недели вырос в 50 раз, а цены — вдвое. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Обычно в Украине продается около 3−5 млн масок в год, с учетом потребностей медицинских сотрудников. Но после многочисленных роликов о растущем количестве заболевших, интерес к медицинским маскам стал резко возрастать.

"Через наши интернет-магазины мы ежедневно получаем заказы на 3−5 тысяч масок. Если еще полгода назад среднестатистический покупатель приобретал по одной-две маски, то сейчас — по 50−100 штук, т. е. спрос вырос в 50 раз. Это спровоцировало рост цен на продукцию вдвое, и теперь маска стоит 4 грн за штуку", — рассказывает основатель сети "Медтехника+" Алексей Давиденко.

Украинскими масками интересуются и за границей. Например, в Китае и Индии все обязаны носить маски, т. е. потребность в них составляет несколько миллиардов штук в день. Местные заводы отказались от экспорта и готовы закупать их за границей по $1 за штуку.

Этим и пользуются украинские предприниматели, которые скупают готовые изделия внутри страны и отправляют их в Китай.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.