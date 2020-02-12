Китайским коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли — эпидемиолог

Коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, британское издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира — это страшная, большая цифра", — заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют 5 человек.

По состоянию на 11 февраля от коронавируса уже умерли более 1000 человек. При этом выздоровели почти 4000 человек, которым поставили диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.