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Китайским коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли — эпидемиолог

Если не остановить его распространение

Китайским коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли — эпидемиолог Китайским коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли — эпидемиолог
Коронавирус. Фото: Xinhua

Коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, британское издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

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По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира — это страшная, большая цифра", — заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на сегодня на наличие коронавируса в Украине проверяют 5 человек.

По состоянию на 11 февраля от коронавируса уже умерли более 1000 человек. При этом выздоровели почти 4000 человек, которым поставили диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса.

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Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

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