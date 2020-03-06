Экономика 10 минут назад

В Киеве аптекам поручили накопить лекарства для борьбы с коронавирусом

Столичные власти советуют при первых признаках похожих на коронавирус звонить на горячую линию КГГА

В Киеве аптекам поручили накопить лекарства для борьбы с коронавирусом В Киеве аптекам поручили накопить лекарства для борьбы с коронавирусом
Фото: КГГА

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации. 

"Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полной готовности мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы вместе предупредили угрозу возможного распространения коронавируса в столице ", — отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Департамент здравоохранения КГГА обязуется обеспечить в медучреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, также в департаменте должны обеспечить аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

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А коммунальному предприятию "Фармация"  (владеющая сетью муниципальных аптек — Delo.ua) поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть — достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

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Кроме того,  в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 — с мобильного (согласно тарифам оператора).

Департамент транспортной инфраструктуры, КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" усилили мероприятия по дезинфекции на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена. А также обеспечить работников средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (антисептическими средствами, масками медицинскими одноразового использования) и осуществлять ежедневный контроль за состоянием их здоровья, чтобы не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания.

Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, районные администрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое проветривание помещений и тому подобное. 

Напомним, в  цвелом по Украине из-за угрозы эпидемии начали предпринимать или готовиться предпринимать различные ограничительные меры. В  частности, готовятся к приостановке учебного процесса в школах.

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