Транспорт 40 минут назад

Коронавирус в Украине: вагоны киевского метро дезинфицируют на каждой конечной станции

Также в столице ежедневно обеззариживают наземный муниципальный транспорт

Коронавирус в Украине: вагоны киевского метро дезинфицируют на каждой конечной станции Коронавирус в Украине: вагоны киевского метро дезинфицируют на каждой конечной станции
Фото: Wikipedia

Все вагоны киевского метрополитена дезинфицируют каждый раз, когда они прибывают на конечную станцию. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, изданию "Украинские новости". 

Кроме того, на станциях дезинфицирующими средствами моют эскалаторы.

В  конце февраля муниципальные транспортники начали с применением дезинфицирующих средств мыть наземный транспорт.  

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Отметим, что в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных. 

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