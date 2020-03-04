Коронавирус в Украине: вагоны киевского метро дезинфицируют на каждой конечной станции

Все вагоны киевского метрополитена дезинфицируют каждый раз, когда они прибывают на конечную станцию. Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан, изданию "Украинские новости".

Кроме того, на станциях дезинфицирующими средствами моют эскалаторы.

В конце февраля муниципальные транспортники начали с применением дезинфицирующих средств мыть наземный транспорт.

Отметим, что в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.