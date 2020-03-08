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Валюта 1 час назад

В США решили отправлять на карантин все долларовые купюры из Азии

Валюта, поступающая из Китая или из других регионов Азии, будет храниться в течение как минимум "семи-десяти дней до обработки депозитов"

В США решили отправлять на карантин все долларовые купюры из Азии В США решили отправлять на карантин все долларовые купюры из Азии
100-долларовая купюра. Фото: cdn.ebaumsworld.com

Федеральная резервная система США будет отправлять на карантин наличные доллары из Азии перед возвратом их в финансовую систему США.

Об этом сообщает Japan Times.

"Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса", — говорится в сообщении.

При этом указано, что новые процедуры "предусматривают более длительный период удержания", так что валюта, поступающая из Китая или из других регионов Азии, будет храниться в течение как минимум "семи-десяти дней до обработки депозитов".

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Кроме того, если эпидемия продолжит распространяться и органы здравоохранения США или Государственный департамент "определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова внедрить дополнительные модифицированные процедуры", отметил пресс-секретарь ведомства.

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Ранее сообщалось, что у двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек (100 055 человек). При этом умерли 3 408 человек, выздоровели — 55 672 человека.

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