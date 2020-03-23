Бизнес-сообщество призывает не допустить остановку предприятий из-за ЧП по коронавирусу

Бизнес-сообщество Украины призывает власти страны не допустить остановку предприятий из-за введения чрезвычайного положения по коронавирусу.

Об этом говорится в совместном заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, общественного союза "Союз украинских предпринимателей", IT Ukraine, ФРУ, УКАБ, Бизнес 100 и СЕО club.

"Очень важно при минимизации рисков распространения коронавируса обеспечить функционирование каналов сбыта для бизнеса, ведь если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет — большую часть доходов. Социальные последствия будут очень негативными, большое количество людей, не имея накоплений и потеряв средства к существованию, от отчаяния может выйти на улицу с протестами, а финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет намного меньше. Соответственно, последствия пандемии будут действительно критическими", — предупредили представители бизнеса.

При этом они отметили, что при сравнительном анализе мер противодействия распространения COVID-19 в Украине и других странах, где вирус приобрел значительно более широкое распространение, становится заметным, что на 22 марта 2020 года Украина уже применила комплекс более жестких мер по сравнению с остальными странами (запрет международного и междугородного сообщения, значительное ограничение движения транспорта, закрытие публичных заведений в т.ч. общественного питания, концертных площадок, и торговых сетей).

Страны, где количество заболевших на миллион человек превышает показатели Украины в сотни раз (Германия — 286 больных/млн человек, Нидерланды — 246 больных/млн человек, Швеция — 191 больных/млн человек) используют только часть мероприятий, введенных в Украине. В то же время, в Украине планируется новое весомое расширение комплекса мер к уже существующему перечню, которое сопоставимо только с внедренными в наиболее пострадавших регионах Италии и Китая. Это, в свою очередь, приведет к потере миллионов рабочих мест и значительным потерям бюджетов различных уровней.

"Другие государства запускают многомиллиардные программы поддержки экономики через потери, связанные с мерами борьбы с распространением COVID-19. Украина не имеет достаточных финансовых резервов и поэтому, если будет введен дополнительный комплекс карантинных ограничений и остановлено большое число предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелым социальным последствиям, которые сложно предугадать", — подчеркнуло бизнес-сообщество.

По расчетам ведущих экспертов, в случае продолжения карантина на несколько месяцев, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривни может достичь 35 грн/долл.

Поэтому бизнес-сообщество считает, что в нынешних условиях необходимо сфокусироваться на следующем:

1) не допустить значительной потери рабочих мест;

2) как можно быстрее выполнить государством обязательства перед МВФ и получения финансирования — принять 2 закона, в частности, закон о невозможности возвращения банков экс-владельцам;

3) немедленно уменьшить расходы бюджета (остановить финансирование государственных программ) и направить высвобожденные деньги на борьбу с пандемией;

4) обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшит расходы госбюджета;

5) централизовать использование денег в местных и государственном бюджете для контроля использования только в целях борьбы с пандемией;

6) государство должно обеспечить со своей стороны необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мероприятий;

7) остановить начисления каких-либо финансовых санкций всем субъектам хозяйствования, у которых есть кредиты в банковских и финансовых учреждениях.

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Учитывая вышеизложенное, бизнес-сообщество обращается к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде с требованием:

- немедленно включить бизнес-сообщество к разработке пошаговых действий уменьшения негативных последствий пандемии на экономику, как на государственном уровне, так и в регионах;

- принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнес-сообществом.

"Бизнес-сообщество хорошо понимает сложность задач, восставших сейчас перед Украиной, и готово к сотрудничеству с властью. Мы также несем ответственность за благополучие миллионов наших работников и призываем сделать все для предупреждения остановки предприятий, что приведет к еще более сложным последствиям и оставлению значительной части населения страны без средств существования", — резюмировали предприниматели.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации призвали власти Украины разблокировать регистрацию в стране дезинфицирующих средств в условиях их недостачи из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса, а также — не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина.