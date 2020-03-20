Бизнес 50 минут назад

Бизнес призывает не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина — ЕБА

По ориентировочным подсчетам, у каждого третьего украинца есть домашние любимцы, поэтому последствия могут затронуть более 10 млн животных

Бизнес призывает не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина — ЕБА Бизнес призывает не закрывать ветклиники и спецаптеки на время карантина — ЕБА
Фото: Paszavas

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что непродовольственные магазины, специализирующиеся на торговле кормами для животных, ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники должны быть включены в перечень важных объектов, которые должны оставаться открытыми в течение карантина.

В продуктовых магазинах, которые продолжают свою работу, ассортимент кормов довольно ограничен, а специализированные корма для поддержания здоровья животных — вообще отсутствуют. Например, домашние животные со специфическими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность, послеоперационные состояния и т.д.) нуждаются в диетическом питании, без которого состояние здоровья животных ухудшается, а риск смертности увеличивается.

Кроме того, домашние животные, особенно собаки, требуют плановой вакцинации от инфекционных болезней типа бешенства, чумы, лептоспироза, гепатита и других. А по ориентировочным подсчетам, у каждого третьего украинца есть домашние любимцы, поэтому последствия могут затронуть более 10 млн животных.

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В ЕБА просят предоставить соответствующее разъяснение Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и органами местного самоуправления по реализации положений постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211" №215 от 16 марта 2020 года.

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"Продовольственные магазины и больницы поддерживают необходимое обеспечение товарами первой необходимости и медицинским уходом за людьми, предприятия, предоставляющие товары или услуги по уходу за домашними животными, должны продолжать работу, чтобы обеспечить непрерывный уход за животными. Конечно, онлайн-торговля сможет частично удовлетворить потребности владельцев домашних животных, однако следует понимать, что не у всех к ней доступ. Особенно сложной является ситуация в регионах и маленьких городах и селах", — комментирует координатор Комитета производителей ветеринарных препаратов Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кирилюк. 

Напомним, что Ассоциация индустрии игрушек просит предоставить бизнесу беспроцентный кредит на зарплаты.

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