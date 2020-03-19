Ассоциация индустрии игрушек просит предоставить бизнесу беспроцентный кредит на зарплаты

Общественный союз "Украинская ассоциация индустрии игрушек", в состав которой входят 22 компании-производителя, импортеров и дистрибьюторов детских игрушек, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой реализовать срочные меры по защите украинского бизнеса от последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе "Украинской Ассоциации индустрии игрушек".

"Мы понимаем — государство сейчас находится в сложном положении и мы полностью поддерживаем меры безопасности и тотальный карантин, направленный на нераспространение короновирусной инфекции (COVID-19). Мы высоко ценим факт принятия ряда законов, которые смягчают влияние тотального карантина на работу бизнеса в этот непростой для страны период. Но хотим заметить, что этих действий недостаточно для того, чтобы украинский бизнес мог выстоять в условиях кризиса, который спровоцировал карантин", — заявили в ассоциации.

Участники Ассоциации с целью сохранения рабочих мест для своих сотрудников, обратились с предложением ввести:

✅ государственный беспроцентный кредит на 6 месяцев под целевое использование — обеспечение фонда заработной платы сотрудникам компаний;

✅ освобождение предприятий от обязанности уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование при выплате заработной платы сотрудникам в период действия карантина;

✅ увеличение до 90 календарных дней срока уплаты таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.

Напомним, что Multiplex просит Кабмин поддержать бизнес в карантин беспроцентными кредитами на зарплаты.