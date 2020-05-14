Количество инфицированных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 17 тысячам

По состоянию на 9:00 14 мая, в Украине зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тысячи 143 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 422 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 654 случая;
Волынская область — 535 случаев;
Днепропетровская область — 781 случай;
Донецкая область — 117 случаев;
Житомирская область — 533 случая;
Закарпатская область — 791 случай;
Запорожская область — 347 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 166 случаев;
Кировоградская область — 432 случая;
город Киев — 2 012 случаев;
Киевская область — 1 067 случаев;
Львовская область — 904 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 228 случаев;
Одесская область — 693 случая;
Полтавская область — 257 случаев;
Ровенская область — 1 062 случая;
Сумская область — 158 случаев;
Тернопольская область — 1 033 случая;
Харьковская область — 713 случаев;
Херсонская область — 165 случаев;
Хмельницкая область — 209 случаев;
Черновицкая область — 2 516 случаев;
Черкасская область — 348 случаев;
Черниговская область — 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1 тысяча 263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42 тысячи 590 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, за 12 мая в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 402 человека, из которых 25 детей и 94 медработника.