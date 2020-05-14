Общество 30 минут назад

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 17 тысячам

За прошедшие сутки зафиксировано 422 новых случая заражения COVID-19

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 17 тысячам Количество инфицированных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 17 тысячам
Фото: Слово і Діло

По состоянию на 9:00 14 мая, в Украине зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тысячи 143 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 422 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 654 случая;

Волынская область — 535 случаев;

Днепропетровская область — 781 случай;

Донецкая область — 117 случаев;

Житомирская область — 533 случая;

Закарпатская область — 791 случай;

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Запорожская область — 347 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 166 случаев;

Кировоградская область — 432 случая;

город Киев — 2 012 случаев;

Киевская область — 1 067 случаев;

Львовская область — 904 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

Одесская область — 693 случая;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1 062 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1 033 случая;

Харьковская область — 713 случаев;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 209 случаев;

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Черновицкая область — 2 516 случаев;

Черкасская область — 348 случаев;

Черниговская область — 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1 тысяча 263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 42 тысячи 590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, за 12 мая в  Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 402 человека, из которых 25 детей и 94 медработника.

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