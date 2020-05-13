В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество пациентов — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 402 человека, из которых 25 детей и 94 медработника.
Об этом сегодня, 13 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за этот период было госпитализировано 174 человека, а также зафиксировано 14 летальных случаев.
"У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели — 343. Всего, за все время пандемии в Украине заболело 16 тысяч 425 лиц. Из них 1 тысяча 130 детей, а также 3 тысячи 208 медработников. Выздоровело 3 тысячи 716 лиц, а летальных случаев — 439", — рассказал Степанов.
Министр добавил, что за прошедшие сутки было проведено 7 тысяч 239 исследований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 628 случаев;
Волынская область — 510 случаев;
Днепропетровская область — 773 случая;
Донецкая область — 102 случая;
Житомирская область — 530 случаев;
Закарпатская область — 764 случая;
Запорожская область — 331 случай;
Ивано-Франковская область — 1144 случая;
Кировоградская область — 428 случаев;
город Киев — 1 960 случаев;
Киевская область — 1049 случаев;
Львовская область — 870 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 225 случаев;
Одесская область — 680 случаев;
Полтавская область — 257 случаев;
Ровенская область — 1045 случаев;
Сумская область — 157 случаев;
Тернопольская область — 1028 случаев;
Харьковская область — 672 случая;
Херсонская область — 165 случаев;
Хмельницкая область — 196 случаев;
Черновицкая область — 2 444 случая;
Черкасская область — 346 случаев;
Черниговская область — 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемии по состоянию на утро 11 мая подтвердили 15 тысяч 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев.
При этом, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине и после 22 мая 2020 года.