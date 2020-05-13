В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество пациентов — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 402 человека, из которых 25 детей и 94 медработника.

Об этом сегодня, 13 мая, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за этот период было госпитализировано 174 человека, а также зафиксировано 14 летальных случаев.

"У нас сегодня рекордное количество пациентов, которые выздоровели — 343. Всего, за все время пандемии в Украине заболело 16 тысяч 425 лиц. Из них 1 тысяча 130 детей, а также 3 тысячи 208 медработников. Выздоровело 3 тысячи 716 лиц, а летальных случаев — 439", — рассказал Степанов.

Министр добавил, что за прошедшие сутки было проведено 7 тысяч 239 исследований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 628 случаев;

Волынская область — 510 случаев;

Днепропетровская область — 773 случая;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская область — 764 случая;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1144 случая;

Кировоградская область — 428 случаев;

город Киев — 1 960 случаев;

Киевская область — 1049 случаев;

Львовская область — 870 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 680 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1045 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1028 случаев;

Харьковская область — 672 случая;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 196 случаев;

Черновицкая область — 2 444 случая;

Черкасская область — 346 случаев;

Черниговская область — 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемии по состоянию на утро 11 мая подтвердили 15 тысяч 648 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки зафиксировали 416 новых случаев.

При этом, Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине и после 22 мая 2020 года.