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На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус

Среди заболевших не было персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков

На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус
Южно-Украинская АЭС. Фото: uatom.org

Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко заявил, что на предприятии у 19 человек выявили COVID-19.

Об этом шла речь во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во вторник, 12 мая, сообщает местное издание "НикВести".

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Руководитель АЭС рассказал, что среди заболевших не было персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков. Также, по его словам, один работник электростанции уже выздоровел.

"По состоянию на сегодняшний день, на Южно-Украинской АЭС у 19 работников установлен диагноз коронавирус, в инфекционном отделении города находится 7 работников, в николаевской инфекционке 1 работник, 1 человек выздоровел и сегодня ждет еще одного… Все эти заболевшие работники не контактировали по медицинским вопросам между собой", — доложил Лисниченко.

По его словам, всего в городе Южноукраинск на данный момент подтверждено 36 случаев коронавирусной болезни.

Тем временем во всей Николаевской области COVID-19 уже выявили у 225 человек.

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Ранее на Хмельницкой атомной электростанции у одного из работников подтвердился коронавирус.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

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