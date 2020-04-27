У сотрудника Хмельницкой АЭС выявили коронавирус: на станции вводят особый режим работы

На Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) у одного из работников подтвердился коронавирус.

Как сообщает пресс-служба станции, мужчина вышел из отпуска и работал на станции с 13 по 17 апреля. После этого на АЭС планируют ввести особенный режим работы.

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По информации ХАЭС, с 18 апреля работник находился дома с температурой, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении в городе Нетешин.

25 апреля на внеочередном оперативном штабе Хмельницкой АЭС по предотвращению распространения коронавируса приняты к исполнению следующие решения:

– выполнить внеочередную дезинфекцию мест пребывания работника за время нахождения на работе;

– вывести в режим самоизоляции контактных лиц, находившихся рядом с больным работником;

– провести тестирование на COVID-19 изолированном оперативному персоналу ОП ХАЭС и работникам, которые постоянно контактировали с данным персоналом.

Комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, который был принят на Хмельницкой АЭС к исполнению, выполняется и в дальнейшем.

По состоянию на 25 апреля, всего на больничных находятся девять работников Хмельницкой АЭС.

Один из сотрудников подтвердил, что на станции введут особый режим. Работникам предоставили выбор: уйти на оплачиваемую самоизоляцию, либо написать заявление о согласии работать в особом режиме.

"Наиболее вероятен так называемый "вахтовый метод". То есть, кто согласен работать берет из дому базовые вещи: зубную щетку, спортивный костюм, нижнее белье, и две недели живет на территории АЭС, а потом на две недели домой. Пока распоряжения официального нет, но вероятней всего так и будет", — рассказал сотрудник станции.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 27 апреля, в Украине зарегистрировано 9 тысяч 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациентов выздоровели.