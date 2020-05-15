Происшествия 1 час назад

За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев: больше всего в Италии

В то же время, 68 украинцев уже выздоровели за рубежом

Коронавирус за рубежом. Фото: из открытых источников Коронавирус за рубежом. Фото: из открытых источников
Коронавирус за рубежом. Фото: из открытых источников

По состоянию на 15 мая в мире от коронавируса продолжают лечиться 145 граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Указано, что, как и раньше, 121 украинец продолжает лечение в Италии.

Также украинцы болеют в США, Швеции, Австрии, Молдове и других странах.

В то же время, 68 украинцев уже выздоровели за рубежом.

Всего с начала пандемии за рубежом от коронавирус умерли 8 граждан Украины.

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Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине было 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.

Тем временем правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.

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