Происшествия 30 минут назад

Первая в Европе страна объявила о конце эпидемии коронавируса

Речь идет о Словении

Граница Словении. Фото: ТСН Граница Словении. Фото: ТСН
Граница Словении. Фото: ТСН

Правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса.

Эта страна стала первой в Европе, сделавшей это, сообщает Reuters.

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Указано, что решение было принято после того, как власти подтверждали менее 7 новых случаев коронавируса каждый день в течение последних двух недель.

Теперь люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум 7 дней, как это было введено с начала апреля.

На сегодняшний день страна с населением 2 млн человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию там объявили 12 марта.

Таким образом, конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

В то же время правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

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Также карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

При этом все граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Напомним, в середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз водит запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию. Исключение составляют только неотложные визиты.

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