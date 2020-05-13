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В мире 30 минут назад

Европарламентарии требуют открыть внутренние границы ЕС

Депутаты Европейского парламента также требуют отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС

Европарламентарии требуют открыть внутренние границы ЕС Европарламентарии требуют открыть внутренние границы ЕС
Польско-немецкая граница. Фото: Picture Alliance

Представители Европейской народной партии потребовали в Европарламенте от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая.

Об этом говорится в письме, которое подписали многие руководители национальных делегаций входящих в фракцию партий, сообщает DW.

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В письме также было озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС.

Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако сейчас ситуация с коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

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Напомним, в середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз водит запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию. Исключение составляют только неотложные визиты.

Сегодня, 13 марта, Еврокомиссия планировала представить план по постепенному открытию внутренних границ в ЕС. Агентство dpa, в распоряжении которого находится черновик плана, сообщает, что тот предусматривает постепенное открытие границ, которое должно растянуться на несколько месяцев.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса, по данным на 13 мая, с момента начала пандемии в Европе были инфицированы более 1,6 млн человек (1 675 742), излечились почти 700 тысяч пациентов (685 246), от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались 155 762 человека.

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