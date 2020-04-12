Политика 1 час назад

Угроза распада Европейского Союза миновала — глава Еврокомиссии

Риск разрыва ЕС якобы существовал в начале пандемии коронавируса

Угроза распада Европейского Союза миновала — глава Еврокомиссии Угроза распада Европейского Союза миновала — глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен. Фото: 24tv.ua

В начале пандемии коронавируса Европейский Союз столкнулся с реальной угрозой распада, но сейчас эта угроза осталась позади.

Об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью воскресному выпуску таблоида Bild.

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"В начале был очень высокий риск, что это разорвет Евросоюз. Солидарности не хватало, все просто смотрели на свои проблемы, границы закрывались без согласования... Сегодня воля пройти через это вместе вернулась. Есть решения, которые были невероятные еще полгода тому назад. Это повышает чувство общности и уверенности", — отметила она.

По ее словам, большинство стран ЕС приняли чрезвычайные меры, что в условиях кризиса, в принципе, хорошо. Но, продолжила политик, "меры должны быть пропорциональными, ограниченными во времени и должны демократически контролироваться".

В случае, "если ограничения выходят за рамки дозволенного", как это сейчас происходит в Венгрии, и чем Евросоюз очень обеспокоен, председатель ЕК готова действовать.

В ближайшие дни Еврокомиссия, сообщила ее руководитель, представит рекомендации относительно того, как можно выходить из чрезвычайных мер — очень осторожно, шаг за шагом.

Известно, что в рекомендациях не будут названы никакие даты, так как страны-члены находятся на очень разных стадиях пандемии, и каждая страна должна решать по срокам сама.

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Что касается разработки вакцины, то 2 из 3 самых перспективных команд, которые над этим работают, базируются в Европе и планируют вскоре начать клинические испытания, сообщила президент ЕК.

Она надеется, что вакцина будет разработана до конца 2020 года. Чтобы после этого вакцинацию можно было быстро провести, Брюссель уже ведет переговоры с производителями о глобальных производственных мощностях.

Кроме того, Фон дер Ляйен посоветовала не строить планов на летние отпуска, ведь "пока никто не может сделать надежных прогнозов на июль и август".

По последним данным в мире 1 786 769 человек заразились коронавирусом. Из которых 1 092 75 пациентов умерли, 405 726 — выздоровели.

По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждены 2 777 случаев COVID-19. За прошлые сутки получено 266 сообщений о новых случаях коронавируса.

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